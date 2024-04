Salone del Mobile - Bocchietto | Design e nautica due mondi che devono lavorare in sinergia

Un grande exploit per il Salone del Mobile . Per la manifestazione di quest’anno si è registrata “un'affluenza record ” di 361.000 presenze, +17,1% rispetto 2023, 54% da Paesi stranieri. Numeri da capogiro, resi noti dalla presidente Maria Porro, ...

Milano – Tutti pazzi per il Salone del Mobile. Per la manifestazione quest’anno si è registrata “un'affluenza Record” di 361.000 presenze, +17,1% rispetto 2023, 54% da estero. Numeri da capogiro, resi noti dalla presidente Maria Porro, che non ha ...