Salone del Mobile 2024 un' edizione da record con oltre 360 mila visitatori - di cui il 54% dall' estero

(Di domenica 21 aprile 2024) Un grande exploit per ildel. Per la manifestazione di quest’anno si è registrata “un'affluenza” di 361.000 presenze, +17,1% rispetto 2023, 54% da Paesi stranieri. Numeri da capogiro, resi notia presidente Maria Porro, che non ha nascosto la sua soddisfazione: "Il 62esimo S

Il Salone del Mobile ogni anno accresce la sua forza: da giorni sono infatti lunghe le code per entrare nei padiglioni della Fiera che ospitano la manifestazione o per ammirare le installazioni che ... (nicolaporro)

Ci sono pochi eventi in Italia che attirano ogni anno un vasto pubblico internazionale. Milano si conferma ancora una volta capitale del design con il Salone del Mobile 2024, evento che quest’anno ... (distantimaunite)

Milano – Tutti pazzi per il Salone del Mobile . Per la manifestazione quest’anno si è registrata “un'affluenza Record ” di 361.000 presenze , +17,1% rispetto 2023, 54% da estero. Numeri da capogiro, ... (ilgiorno)

Salone del Mobile: edizione record con oltre 361mila presenze, il 17,1% in più sul 2023 - La presidente Maria Porro: "Risultati eccezionali, grazie alla fiducia di un ecosistema che ancora una volta ha riconosciuto la nostra leadership internazionale, siamo già al lavoro per la prossima ed ...ilgiornale

Un’edizione record per il Salone del Mobile 2024: più 17% di presenze, la metà stranieri - Anche al FuoriSalone visitatori in netta crescita: 50 mila all’Orto Botanico, Porta Venezia cresce del 50%, primato in Statale ...milano.repubblica

A Nichelino, la Festa del Libro e della Lettura rende omaggio a Piero Angela - NICHELINO – Dal 23 aprile, al 31 maggio 2024, torna per l’11esima edizione, la Festa del Libro e della Lettura di Nichelino, in concomitanza con il Salone Internazionale del Libro OFF.quotidianopiemontese