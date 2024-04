Assenza pesante per la Roma - diffidato e ammonito | salta la gara con il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) Domenica alle ore 18:00 si disputerà al Maradona,. Arriva l’per i giallorossi, visto che il giocatore è statoed era. Ilè già proiettato verso la sfida di domenica contro la, ma lo stesso non vale per i giallorossi. La squadra di De Rossi difatti è impegnata ora in campo contro il Bologna, e poi dovrà recuperare i restanti 18? minuti contro l’Udinese giovedì, prima di poter pensare alladel Maradona. In vista dellacontro il, si registra un’per De Rossi. Un giallorossoè statonel corso dellacontro il ...