Tutta mia la città - il documentario sui senza tetto di Roma Matteo Dell’Angelo | Abbiamo scoperto una grande umanità

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le strade di unadeserta per le restrizioni del Covid, l’ormai famoso lockdown del 2020, diventano “di proprietà” degli emarginati. Degli ultimi. Persone invisibili che diventano visibili. Un mondo parallelo che è stato raccontato nelmia la” diretto dae scritto con Danno, pseudonimo di Simone Eleuteri (, 27 ottobre 1974), membro dei Colle der Fomento dal 1994. Storie molto diverse e percorsi eterogenei hanno portato i protagonisti (13 persone) a trovarsi nella condizione di homeless, un’la cui esistenza scorre parallela alla nostra sempre alla luce del sole anche se spesso si fatica a vederla e comprenderla. In questoil Covid fa soltanto da scenografia per il ...

Il 29 marzo è uscito in radio e in digitale “Verso Casa” , il nuovo brano della poliedrica cantautrice Cara (RayDada/EMI Music), all’anagrafe Anna Cacopardo, cantautrice classe 1999 di Crema, che nel ...

Vigonza. A Tutta velocità contro l'auto in sosta, poi la fuga: caccia al pirata della Bmw bianca - VIGONZA (PADOVA) - Urta l'auto in sosta e poi scappa. È caccia al pirata della strada che sabato sera, in via Carso a Codiverno di Vigonza, è uscito di strada ...ilgazzettino

Jeep Avenger Elettrica, cosa mi piace e cosa no | La mia prova - Avenger Elettrica è la prima Jeep a batteria in commercio, un B-SUV lungo circa 4 metri ideale per chi si sposta in città ed è attento agli spazi.tomshw

Argentina, confessione choc del giornalista in tv: "Papà aveva l'Hiv e stuprava mia sorella" - Juan Pedro Aleart ha raccontato in tv l'incubo vissuto da bambino: la denuncia contro il padre violento, il dolore per la sorella e il dramma familiare ...ilgiornale