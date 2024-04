Roma - rider preso a calci e pugni | massacrato di botte da una baby gang

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 aprile 2024) I Carabinieri della Stazione diTor Sapienza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza della custodia cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di, su richiesta della locale Procura della Repubblica per i minorenni, nei confronti di 4 indagati, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di rapina e lesioni personali aggravate in concorso nonché, per uno dei soggetti coinvolti, di minaccia aggravata con finalità di discriminazione o di odio etnico. Carabinieri intervengono per undida una– ilcorrieredellacitta.comL’episodio è avvenuto in Piazzale Pino Pascali, periferia Est della Capitale, lo scorso 12 novembre 2023, ai danni di undi origine africana, senza ...