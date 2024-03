Ruba la bicicletta al rider | poi lo aggredisce | arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

29 marzo 2024 – Dopo aver consegnato un ordine, in via degli Zingari a, unnon ha ritrovato la suaelettrica che aveva lasciato nei pressi dell'ingresso dello stabile, notando un giovane che si stava allontanando a bordo e lo ha inseguito, riuscendo a raggiungerlo. Il fatto è accaduto ieri sera: la vittima, un 30enne del Pakistan, è stato però colpito con pugni e spinte dal giovane che ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche sono intervenuti su richiesta di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Il fermato, un 19enne italiano, è statoper rapina e portato in caserma. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una ...