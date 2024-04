Il tifoso della Roma malato terminale è una fake news L’ho detto per ridere - ho una patologia ma non farò l’eutanasia

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Nel 2017 la storia del piccolo Bradley Lowery aveva fatto il giro del mondo. Ildel Sunderland e amico di Jermain Defoe si era spento dopo una lotta con il cancro in tenerissima età, lasciando la Premier League e il mondo del pallone scossi. Età diversa ma storia che sembrava essere analoga quella emersa a, dove undei giallorossi aveva fatto parlare di sé sul web dopo la richiesta fatta pervenire alla squadra di Daniele De Rossi attraverso un accorato e commosso a Tele Radio Stereo, emittente radiofonica molto seguita dai tifosiLupa. Edoardo, questo il nome dello sfegatato sostenitore, aveva raccontato in lacrime la sua storia di, dicendosi pronto ad andare ...

Edoardo , il tifoso della Roma che si era dichiarato malato terminale commuovendo tutti fino ad arrivare a De Rossi e alla squadra giallorossa, è un falso : la persona in questione sta benissimo , è il ... (fanpage)

Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Pochi giorni fa divenne virale la storia di Edoardo, malato terminale della Roma che in una telefonata ad una nota emittente Roma na aveva chiesto alla sua squadra del ... (dayitalianews)

Aveva chiamato Tele radio stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi Roma nisti e, raccontando il suo dramma da malato terminale , avrebbe pregato l’As Roma , in lacrime, di ... (open.online)

La verità di Edoardo: “Sono malato ma non terminale. Vi spiego tutto…” - Il tifoso della Roma ha raccontato tutta la verità all'agenzia Adnkronos: "Io scherzo sempre, la leggerezza mi aiuta" ...siamolaroma

Adnkronos | Il tifoso romanista malato terminale confessa: "Sono malato, ma non è vero che..." - La telefonata in radio del tifosoQualche giorno fa aveva fatto subito fatto il giro del web e non solo la chiamata sulle frequenze ...laziopress

tifoso romanista malato e la verità sulla telefonata: “Non ho una malattia terminale, ma cronica e incurabile. Ho chiamato in radio per ridere” - Il tifoso romanista malato che giorni fa era intervenuto in radio ha parlato svelando la verità sulla sua malattia.ilriformista