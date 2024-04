Esalazioni nocive | quattro intossicati Evacuato l’hotel Barberini - al centro di Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

persone sono rimaste intossicate all'interno del, aldie sono state medicate. Si sospetta che isiano stati vittima ditossiche: vigili del fuoco e polizia locale stanno quindi evacuando lo stabile di via Rasella, al civico 3. Sul posto in questi momenti i vigili del fuoco e il personale della polizia locale, per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. Chiusa via delleFontane, da Piazzaa Via Rasella e via Rasella, da via delleFontane a Via del Boccaccio.