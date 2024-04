Caccia alle spie cinesi - in Germania tre arresti Nel Regno Unito incriminati due uomin - uno è ricercatore a Westminster

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 - Dallaalla Gran Bretagna è allarme per le. Oggi la Procura federale di Karlsruhe ha reso noto l'arresto di tre sospetti al soldo dei servizi segreti. Mentre poche ore prima erano statiduei di 29 e 32 anni, arrestati lo scorso anno nelcon l'accusa di spionaggio per Pechino. Inarrestate tre sospetteI coniugi Herwig ed Ina F., e Thomas R. sono stati accusati di aver fornito loro informazioni di tecnologia militare ai servizi segreti. In particolare Thomas R., di Bad Homburg nellacentrale, sarebbe stato in contatto con l'agenzia di spionaggio cinese, il Ministero della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:41 Le condizioni sui generis di gara-1 hanno invece r alle ntato l’attuale leader della classifica piloti: Nicolà Bulega . Il centauro in forza al Team ...

Caccia alle fonti di Domani, il direttore Fittipaldi in commissione Antimafia - Il ministro ha chiesto però che il parlamento approfondisca: «Il rischio di questa vicenda è che finisca senza andare a fondo alle logiche, alle persone, agli interessi che ci sono dietro». A Domani è ...editorialedomani

Usa: Trump in tribunale. Al via il processo per la relazione con la pornostar Stormy Daniels - Obbligato ad essere in presenza in tribunale, cosa che lo tiene lontano dalla campagna elettorale, Donald Trump arriva con il suo corteo di auto al tribunale di Manhattan per assistere alle dichiarazi ...tg.la7

Comune di Rimini a Caccia di parcheggi in vista dell’estate - Con l’avvicinarsi della stagione estiva e in considerazione di importanti opere al via (Parcheggio Tripoli) e interventi in fase di completamento (tratto 6 del Parco del Mare) l’Amministrazione comuna ...chiamamicitta