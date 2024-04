Raw 22 04 2024 Una nuova campionessa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dallo Schottenstein Center di Columbus, Ohio. Lo show inizia con Jey Uso che dice che mancano solo due settimane a Backlash e avrà la sua occasione per affrontare Damian Priest con in palio il World Heavyweight Title. Proprio Priest lo interrompe, gli dice che lo rispetta ma ha detto delle cose che non gli sono piaciute anche se era stato lui a volerlo nei Judgment Day. Secondo la gente quel titolo gli sta proprio bene e pensa che Jey non sia all’altezza della cosa. Poi prova a lasciare il ring, ma Jey lo blocca. Jey gli dice che parla bene da leader, ma ciò è possibile solo perché Rhea è infortunata. Vuole essere il prossimo World Heavyweight Champion. Infine Jey colpisce Priest con un Supekick, nonostante l’arrivo di JD McDonagh. WWE World Tag Team Title Match: Awesome Truth (R-Truth & The Miz) (c) ...