Raw 15.04.2024 Nuova campionessa cercasi

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 aprile 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Bell Center di Montreal, Canada. Lo show inizia con Rhea Ripley che raggiunge il ring. Dice che i fan sanno bene cosa sta per accadere, Liv Morgan l’ha attaccata la scorsa settimana e ciò le ha comportato un infortunio che la terrà fuori per diversi mesi. La cosa la fa arrabbiare, ma deve lasciare il suo titolo, renderlo vacante. Significa tanto per lei, ma poi lo depone sul ring. Avrebbe preferito che fosse accaduto faccia a faccia invece che attaccarla da dietro nel backstage. Chiunque sarà ladeve avere paura e timore di lei dato che tornerà a prendere quello che era suo. Liv Morgan arriva dal backstage con delle persone della sicurezza. Viene evitato uno scontro tra di loro, ma Rhea colpisce una persona della sicurezza prima di tornare nel ...