Questa non è una fotografia di moda | Berlino celebra 30 anni di ritratti di Ingar Krauss

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Il provocatorio titolo della mostra berlinese “This is not a fashion photography” (non è unadi, ndr) racchiude l’essenza di tre decenni di straordinaria carriera artistica del maestro deitedesco,. Abbiamo avuto la possibilità di visitare in anteprimamostra che rimarrà aperta alla galleria berlinese Jaeger fino al 22 giugno e che si inserisce nel solco di un rinnovato interesse per questo artista, tanto schivo quanto unico e riconoscibile. Se, in contemporanea Roma racconta le sue nature morte nella mostra aperta fino al 20 luglio da Gaggenau “Deep Blossom. E’ solo un fiore?“. Amato e desiderato dai collezionisti di tutto il mondo, ...