Il commento Ma questa squadra non può abbattersi e deve crederci

(Di martedì 23 aprile 2024) Per tre giorni Forlì si è sentita regina del campionato, perfino favorita alla promozione: Coppa Italia in bacheca, roster da dieci giocatori, innesto di Daniele Magro nell’apparente unico punto debole, mentre il rinnovo di coach Antimo Martino dava ulteriore solidità interna e credibilità esterna. Giovedì sera tutto sembrava perfetto. La domenica, l’infortunio di Allen può essere stato un colpo mortale alle ambizioni. Non giriamoci intorno: è mai possibile vincere un playoff promozione senza colui che sulla carta è il miglior giocatore della, con un passato Nba, o comunque l’uomo strutturalmente deputato a prendere certi tiri? E si lasci stare il rendimento nell’orologio: nei tiri che contano, in volata (Supercoppa con Rimini, Piacenza, i blitz di Orzinuovi e Udine...), Allen ha dimostrato una freddezza chirurgica. Senza contare che si perdono anche l’impatto ...