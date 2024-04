Continua la bufera in Rai - questa volta lo scivolone di Marco Liorni | Non può elogiare quel periodo fascista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Rai è al centro di una vera e propriamediatica, risucchiata da un vortice che ne sta compromettendo in modo drastico la reputazione presso il pubblico. Il caso Scurati, lo scrittore censurato a Chesarà… di Serena Bortone con un suo intervento sul 25 aprile, ha ingrossato ancor di più la portata delle polemiche intorno all’azienda e al clima di condizionamento politico che in questo momento caratterizzerebbe i programmi del servizio pubblico. A finire al centro delle polemiche anche, il conduttore de L’Eredità, che nelle ultime ore è protagonista di un video molto condiviso sui social, estratto da una delle ultime puntate del quiz andate in onda su Rai1. Nelle ultime puntate il campione David Maria è giunto alla Ghigliottina per ben due volte. Il concorrente, nonostante si sia avvicinato molto, non ha trovato ...