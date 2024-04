LIVE Giro di Romandia 2024 - prologo in DIRETTA | Maikel Zijlaard batte tutti nella prova contro il tempo che apre la corsa

(Di martedì 23 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questadi unatipico deldivinto da, che si prende la vittoria e la momentanea prima posizioneclassifica generale. Buon proseguimento di serata con OA Sport. LA CLASSIFICA DELE GENERALE DELDITudor Pro Cycling Team 0:02:55 2 SCOTT Cameron Bahrain – Victorious 0:01 3 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step 0:02 4 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:03 5 OIRA Ivo UAE Team Emirates 0:03 6 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53 Manca poco più di mezz’ora alla fine di questo atipico, cortissimo e intensissimo prologo . 16.50 Si prosegue con la lista delle partenze. 16.47 Arriva Adam Yates: il suo tempo è di 03’03?69. 16.44 Sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.11 Mancano solo 20 corridori a terminare la prova. 17.08 Nessun riesce a battere il tempo di 02’55?43. 17.05 Eccoci con Asgreen: è partito. 17.02 A breve sarà la volta del danese Asgreen: vediamo se sarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 E’ partito anche Brandon McNulty: l’ultimo corridore nella starlist odierna. 17.29 Eccoci con Giulio Ciccone al traguardo: il suo tempo è 03’09”.20. 17.28 Intanto arriva anche Simon Yates: per lui un ...

Ciclismo: irlandese Gillespie vince Giro Mediterraneo in Rosa - È Lara Gillespie la vincitrice dell'edizione 2024 del Giro Mediterraneo in Rosa, la kermesse ciclistica internazionale che si e' conclusa ...sportmediaset.mediaset

LIVE Giro di Romandia 2024, prologo in DIRETTA: Maikel Zijlaard comanda attualmente la classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.34 Ricordiamo che l'ultimo corridore a partire sarà Brandon McNulty alle 17.30. 15.31 Per realizzare il suo ...oasport

Giro d’Italia 2024: Pellizzari e Piganzoli, due giovani promettenti, ma ancora senza velleità di classifica - Antonio Tiberi probabilmente sarà la carta più importante per il Bel Paese al Giro d'Italia che scatterà dal Piemonte il prossimo 4 maggio: il capitano ...oasport