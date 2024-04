Giro di Romandia 2024 | Maikel Zijlaard vince a sorpresa il prologo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Si apre con la sorprendente vittoria diildi. L’olandese della Tudor Pro Cycling Team si è imposto neldi poco più di due chilometri a Payerne con il tempo di 2”55. Si tratta della prima vittoria in corriera per il 24enne, che ovviamente indosserà la maglia di leader. Seconda posizione per l’australiano Cameron Scott (Bahrain – Victorious), staccato di un solo secondo dal vincitore. Sul podio odierno ci sale anche un ritrovato Julian Alaphilippe con un ritardo di due secondi. Il francese della Soudal Quick-Step non era ancora riuscito in questa stagione a concludere tra i primi tre. Quarto posto per il transalpino Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), che ha preceduto il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) e l’olandese Tim ...