Portici | Carabinieri arrestano un pusher - perquisita anche l’abitazione dell’uomo

(Di martedì 23 aprile 2024)per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine Adella compagnia di Torre Del Greco hanno effettuato un servizio al largo raggio setacciando diverse arterie stradali. Durante le operazioni a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio G. C., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora e i militari hanno perquisito la sua abitazione. Rinvenuti e sequestrati 50 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi già pronte per la vendita al dettaglio. Trovatauna dose di marijuana e diverso materiale per il confezionamento. I ...

Portici : picchiata donna per costringerla a convertirsi alla religione dell’Islam. Carabinieri arrestano un ventinovenne per lesioni I Carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali un 29enne originario del Sudan, senza fissa dimora. I fatti nella città di Portici , all’interno di una comunità religiosa che si occupa anche di assistenzialismo. I militari sono intervenuti su richiesta della ... (puntomagazine)

Portici : Lite in famiglia , urla e botte. Carabinieri arrestano entrambi per maltrattamenti in famiglia e estorsione Sono le 3 di notte e i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco intervengono in un appartamento di Portici per la segnalazione di una Lite . I militari salgono le scale che conduce all’abitazione e le urla fanno da sottofondo. La porta è socchiusa e si decide di entrare. La cucina si presenta ... (puntomagazine)

