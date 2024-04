Portici | Lite in famiglia | urla e botte Carabinieri arrestano entrambi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) per maltrattamenti ine estorsione Sono le 3 di notte e idella sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco intervengono in un appartamento diper la segnalazione di una. I militari salgono le scale che conduce all’abitazione e lefanno da sottofondo. La porta è socchiusa e si decide di entrare. La cucina si presenta completamente a soqquadro tra piatti distrutti e mobili danneggiati. In casa c’è un uomo, la sua compagna e il padre di lei: il primo ha 34 anni ed è già noto alle forze dell’ordine mentre lei è piena di lividi su tutto il corpo, è stata appena aggredita. la vicenda Iaccompagnano le 3 persone in caserma per ricostruire la vicenda e lì arriverà anche il 118 per medicare le lesioni patite dalla vittima. ...