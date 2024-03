Portici | picchiata per costringerla a convertirsi all’Islam | Carabinieri arrestano 29enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)donna peralla religione dell’Islam.un ventinovenne per lesioni Idella stazione dihanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali unoriginario del Sudan, senza fissa dimora. I fatti nella città di, all’interno di una comunità religiosa che si occupa anche di assistenzialismo. I militari sono intervenuti su richiesta della vittima, una 19enne etiope aggredita a calci e pugni. Secondo quanto ricostruito, ad accendere la miccia della violenta lite sarebbe stato il tentativo dell’uomo di convertire la compagna. Sarebbe accaduto già in passato, mai avrebbe denunciato temendo ...