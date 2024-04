Serie C - 90 minuti ai playoff | ecco favorite e date della post season

È la legge del più forte. Prevede che chi stravince il campionato, chi riceve gli onori uscendo dagli spogliatoi fra due ali di rispettosi avversari, poi quando scenda in campo voglia comportarsi da primo della classe, a prescindere dai record. Il Cesena contro la Juve Next Gen sembrava invece volersi accontentare, senza la tradizionale “garra”. È stato il gol di Turicchia a cambiare le carte in tavola. Si, perché di lì in avanti si è visto il ... (sport.quotidiano)

27, 6, 5, 15. Non sono i primi quattro numeri della ruota del Lotto di Milano, ma i minuti in cui l’Inter è rimasta in svantaggio nel punteggio nelle uniche quattro partite in cui è finita sotto. Un altro dei dati che testimonia la grandezza di questa squadra, visto che in totale fanno appena 53 minuti sui 2.790 delle trentuno giornate di questa Serie A (recuperi esclusi). Vuol dire che per 2.737 minuti l’Inter si è trovata in vantaggio o in ... (sportface)