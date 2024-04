Perseguita la ex compagna - divieto di avvicinamento per un 43enne

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 22 aprile, a Cava de’ Tirreni, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “diai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di undel luogo per “atti persecutori” nei riguardi dell’ex. Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla donna che in più occasioni sarebbe stata minacciata eta da11’uomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel pomeriggio del 26 marzo u.s., a Battipaglia, i Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana hanno proceduto all’arresto di un 49enne del luogo per “atti persecutori” nei confronti del l’ex compagna e del suo attuale fidanzato , in quanto secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria operante il soggetto non accettando la fine della relazione sentimentale, avrebbe in più occasioni ingiuriato e minacciato le vittime. Segui ... (zon)

Un uomo, ex comandante della polizia Locale , è a processo per stalking perché avrebbe Perseguita to l'ex compagna a Sirmione (Brescia).Continua a leggere (fanpage)

Le vicende processuali di un 47enne accusato di atti persecutori nei confronti del l’ex compagna si sono concluse con l’esecuzione da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Stato della misura prevista dal giudice del Tribunale di Cassino, di reclusione in carcere dopo la sentenza di condanna a una pena detentiva di 8 mesi . Polizia, stalking alla ex, la sentenza diventa definitiva – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comIl ... (ilcorrieredellacitta)

Condannato per stalking, in carcere cinque anni dopo i fatti - Per quattro lunghi mesi aveva esercitato, da febbraio a maggio del 2019, azioni di stalking nei confronti della sua ex compagna, dalla quale era stato alla fine denunciato per questo genere di reato,.ilmessaggero

Casalpusterlengo, Perseguita e pedina la sua ex moglie per mesi: applicato il braccialetto elettronico - L’uomo, un egiziano di 47 anni, è agli arresti domiciliari. Dopo la denuncia della donna è stato applicato il cosiddetto “codice rosso” ...ilgiorno

CASALE Perseguita con minacce e molestie l’ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento per un 47enne - L’uomo, di origini egiziane, è ai domiciliari e dovrà indossare un braccialetto elettronico La fine non accettata di una storia d’amore fa diventare un inferno la vita di una donna e del suo nuovo com ...ilcittadino