Perseguita l’ex compagna per mesi | 47enne in carcere

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le vicende processuali di unaccusato di atti persecutori nei confronti delsi sono concluse con l’esecuzione da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Stato della misura prevista dal giudice del Tribunale di Cassino, di reclusione indopo la sentenza di condanna a una pena detentiva di 8. Polizia, stalking alla ex, la sentenza diventa definitiva – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comIldi Formia, volto già noto alle forze dell’ordine, è stato, infatti raggiunto dal provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Cassino Ufficio Esecuzioni Penali lo scorso 16 aprile. La vittima è stata oggetto di stalking per quattroSi tratta di una misura che scaturisce, e rappresenta l’epilogo, di una attività ...

Pubblicato il 12 Aprile, 2024 Un uomo di Gallipoli non aveva mai accettato la fine del matrimonio con l’ex moglie e così, per vendetta, aveva iniziato a perseguitare la donna pedinandola, ...

L’ex pornodiva Lana Rhoades si è pentita dei video fatti - Durante un'intervista al podcast Tap In di Harry Jowsey nel 2021, Lana Rhoades si è detta pentita dei video porno che ha girato ...lascimmiapensa

Aggredisce e Perseguita le ex, anche in presenza dei figli: braccialetto elettronico per un 48enne di Viterbo - La prendeva per il collo persino mentre lei aveva la figlia neonata in braccio. E poi strattoni e insulti. È solo uno degli episodi che ha fatto scattare il braccialetto elettronico per ...ilmessaggero

Chi è Giuseppe Rossi: giramondo con troppi infortuni, la moglie Jenna, 2 figlie, il padre morto - Un anno fa l'addio al calcio. I viaggi all’estero, le ginocchia fragili, il tentativo con la Spal in serie B e la Nazionale. Una carriera mai decollata ...corriere