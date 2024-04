Perseguita | insegue e minaccia l’ex compagna | comandante della Locale a processo per stalking

Uccisa mentre è al telefono con la polizia: «Il mio ex mi insegue, aiuto». Loro: «Non siamo taxi». Choc e rabbia in Grecia - Nella guida si affermava esplicitamente che la violenza è «Perseguita d’ufficio e che è sufficiente una denuncia o anche una semplice denuncia (non necessariamente una querela) perché si applichino le ...corriere

“Mi sono licenziato da un lavoro 9-17 e sono felice. Ero stressato, ora posso inseguire il mio sogno”: il racconto virale di un tiktoker - Lasciare il lavoro per perseguire i propri sogni, scelta avventata o giusta A far dibattere i social sul tema ci ha pensato Fabrizio Moroni, tiktoker siciliano che vive a Parigi e che poche settimane ...ilfattoquotidiano

La nuova specie di zecca gigante ti insegue fino a 100 metri - La zecche più diffuse in Italia, quelle a cui prestare particolare attenzione sono due: la zecca del cane (Rhipicephalus sanguineus) e la zecca dei boschi (Ixodes ricinus).ilmetropolitano