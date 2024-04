Perché la razza pitbull è pericolosa | bimbo morto sbranato - il parere dell' esperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roberto Marchesini, 65 anni,etologo bolognese, direttorea scuola di interazione uomo -animale (Siua) nonché autore di un centinaio di pubblicazioni nel campoa bioetica animale, due mesi fa ha inviato una lettera all'ufficio tecnico del ministeroa Salute per chiedere un tavolo di lavoro che istituisca linee guida necessarie per contenere il sempre più diffuso fenomenoe aggressioni mortali da parte di molossi. Professore, a Eboli un altrotra le fauci di cani considerati pericolosi. «E non sarà l'ultimo, se non si comincia a fare prevenzione in modo serio. Prima di tutto occorre capire che certe razze sono potenzialmente pericolose e impegnative. Non sono cani per tutti, chine adotta uno deve avere le giuste conoscenze per saperli gestire». Cosa si ...