Chiara Ferragni paparazzata a Salò | il sospetto | perché si trova proprio lì | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)prosegue il digiuno da social: da oltre una settimana, da quando cioè è tornata con i figli da Dubai, non pubblica post, foto, stories. Niente. Eppure i gossip e le polemiche sull'influencer continuano. Lo dimostra lo scatto pubblicato dal gruppo Instagram "Orgoglio bresciano" che ritraeda OGBS insieme a due amiche al "Bari Italia", un ristorante didove si è concessa un weekend con le amiche Veronica Ferraro eBiasi accompagnata però anche da un body guard. Come non ha mancato di sottolineare il gruppo social pubblicando la foto. “Vuole prendere casa nel Bresciano?”, ha chiesto il proprietario della pagina social scatenando gli iscritti. Tra i riferimenti al “pandoro gate” e ai suoi guai familiari la reazione ...