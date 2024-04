Pentathlon moderno Podio rosa per la Futura a Roma | argento ai campionati italiani

(Di martedì 23 aprile 2024) Grande successo per l’Asdche aconquista ilaiJunior di. Infatti nello scorso fine settimana, l’Associazione sportiva dilettantisticaha regalato una performance straordinaria aiJunior disputati a, grazie al talento delle sue atlete che hanno firmato prestazioni eccellenti. La società rivolge un applauso speciale a Sara Convertini, Nikola Sozzi, Vittoria Casciaro, Giorgia Casciaro e Francesca Casciaro (nella foto), che hanno conquistato il secondo posto sul. Adriana Fabbri, presidente Asdafferma: "Sono felice e mi emoziona vedere Pesaro trionfare con un ...

Nella seconda tappa della World Cup di Pentathlon moderno ad Ankara , tre azzurri hanno conquistato l’accesso in semifinale nella gara maschile. Matteo Cicinelli , Giorgio Malan e Roberto Micheli hanno infatti superato le qualifiche, dove è stato invece eliminato per pochissimo Giuseppe Mattia Parisi. Nel gruppo A (con le prove di scherma, nuoto e laser run), Cicinelli ha chiuso quarto con 1175 punti, mentre Malan è 12esimo con 1166. Davanti a ... (sportface)

Alice Sotero e Alessandra Frezza sono in finale nella seconda tappa di World Cup di Pentathlon moderno in corso ad Ankara . Un’altra giornata positiva per le due azzurre, che hanno concluso al vertice la giornata dedicata alle semifinali femminili. Frezza e Sotero hanno chiuso rispettivamente con 1078 e 1077 punti, in testa al gruppo “A”. Nel gruppo B, invece, la migliore è stata l’egiziana Salma Abdelmaksoud con 1069 punti. Appuntamento a ... (sportface)

terzo posto per Federico Alessandro e Aurora Tognetti nella staffetta mista ad Ankara , dove si è chiusa la seconda tappa di World Cup 2024 di Pentathlon moderno . In Turchia gli azzurri conquistano il bronzo chiudendo la propria gara con 1.314 punti, alle spalle della coppia del Kazakistan formata da Elena Potapenko e Pavel Ilyashenko (1327 punti), che vincono l’oro, e di Amira Kandil e Moutaz Mohamed (1318), che chiudono in seconda ... (sportface)

Pentathlon, malan verso budapest: "“carico dopo la Delusione della finale di Ankara" - Il torinese Giorgio Malan, atleta delle Fiamme Azzurre e oro dei Giochi Europei di Cracovia, si prepara a continuare il suo percorso di avvicinamento a ...sportmediaset.mediaset

Alice Sotero chiude in top ten ad Ankara - "Rientrata dalla prima tappa in Egitto non sono stata molto bene, e ci ho messo un po’ a recuperare la forma fisica" ...lanuovaprovincia

Pentathlon, World Cup: terzo posto staffetta mista Italia ad Ankara - Si chiude con il terzo posto in staffetta mista per l'Italia la seconda tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno, ad Ankara, in Turchia. Federico ...sportmediaset.mediaset