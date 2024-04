Pentathlon moderno - World Cup Ankara 2024 | Alice Sotero e Alessandra Frezza in finale

(Di giovedì 18 aprile 2024)sono innella seconda tappa diCup diin corso ad. Un’altra giornata positiva per le due azzurre, che hanno concluso al vertice la giornata dedicata alle semifinali femminili.hanno chiuso rispettivamente con 1078 e 1077 punti, in testa al gruppo “A”. Nel gruppo B, invece, la migliore è stata l’egiziana Salma Abdelmaksoud con 1069 punti. Appuntamento a sabato per la, con le due azzurre che partiranno dal punteggio conquistato nel ranking round di scherma:con 240 punti ea 215. Domani, venerdì ...

