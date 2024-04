Patto di stabilità - via libera del Parlamento Ue Tutto il centrodestra si astiene Lega compresa e sconfessa Giorgetti Anche il Pd non si esprime

(Di martedì 23 aprile 2024) Mancano due mesi alle elezioni e la responsabilità di sottoscrivere un nuovodiche imporrà all’Italia strette di bilancio da circa 13 miliardi l’anno non la vuole nessuno. È così presto spiegato il fuggi fuggi dei partiti italiani dal voto finale alUe sulla riforma della governance economica approvata a dicembre dal Consiglio europeo e su cui due mesi fa è stato raggiunto un accordo tra governi, Commissione ed Eurocamera. Il viadefinitivo è arrivato con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. Non senza imbarazzo, sia la– casa del ministro dell’Economia Giancarlo– sia il Pd del commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni hanno annunciato la propria astensione sul testo di compromesso. In compagnia di Fratelli ...

Via libera definitivo dell' Eurocamera al nuovo Patto di stabilità . La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. I presenti in Aula a Strasburgo erano 586. Poco prima l'Aula ha approvato il cosiddetto braccio preventivo della nuova norma (367 sì, 161 contrari e 69 astensioni) e il braccio correttivo, con 368 voti contrari, 166 contrari e 64 astensioni. (quotidiano)

Perché quasi nessun europarlamentare italiano ha votato a favore del Patto di stabilità: Martedì il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria ha approvato in via definitiva la riforma del Patto di stabilità, ossia l'insieme di complesse regole fiscali a cui sono sottoposti tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Il Patto condiziona soprattutto i paesi col debito pubblico più ...