Via libera finale Eurocamera al nuovo Patto di stabilità

(Di martedì 23 aprile 2024) Viadefinitivo dell'aldi. La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. I presenti in Aula a Strasburgo erano 586. Poco prima l'Aula ha approvato il cosiddetto braccio preventivo della nuova norma (367 sì, 161 contrari e 69 astensioni) e il braccio correttivo, con 368 voti contrari, 166 contrari e 64 astensioni.

Monreale – È stato pubblicato il decreto dell’assessore regionale all’Economia che disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario a favore di coloro che hanno subito danni al patrimonio per gli incendi della scorsa estate 2023 . Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono attraverso gli uffici di Protezione civile ha provveduto alla […] ( Monreale live.it) (monrealelive)

Via libera del parlamento britannico alla legge sul trasferimento dei richiedenti asilo in Ruanda che sono giunti illegalmente nel Regno Unito . L’approvazione è avvenuta in tarda notte, dopo un continuo rimpallo, mesi di ostruzionismo da parte della Camera dei Lord e critiche e perplessità per le potenziali violazioni dei diritti umani. Ora, per entrare in vigore, la legge dovrà essere promulgata dal Re Carlo III, cosa che ci si aspetta avvenga ... (ilfattoquotidiano)

Roma, Ndicka riceve l'idoneità sportiva. Via libera al ritorno in campo - Evan Ndicka sta bene. Il difensore ivoriano si è sottoposto a visita di idoneità sportiva presso la clinica Villa Stuart in cui ha effettuato esami cardiologici di primo e ...ilmattino