Patto di Stabilità - via libera alla riforma Cosa cambia per l' Italia

Via libera definitivo dell'Eurocamera al nuovo Patto di stabilità . La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. I presenti in Aula a Strasburgo erano 586. Poco prima l'Aula ha approvato il cosiddetto braccio preventivo della nuova norma (367 sì, 161 contrari e 69 astensioni) e il braccio correttivo, con 368 voti contrari, 166 contrari e 64 astensioni. (quotidiano)

Via libera definitivo dell' Eurocamera al nuovo Patto di stabilità . La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. I presenti in Aula a Strasburgo erano 586. Poco prima l'Aula ha approvato il cosiddetto braccio preventivo della nuova norma (367 sì, 161 contrari e 69 astensioni) e il braccio correttivo, con 368 voti contrari, 166 contrari e 64 astensioni. (quotidiano)

Via libera finale Eurocamera al nuovo Patto di stabilità: Via libera definitivo dell'Eurocamera al nuovo Patto di stabilità. La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 astensioni. I presenti in Aula a Strasburgo erano 586.

Via libera finale dall'Eurocamera alla riforma del Patto di stabilità: Approvati i tre testi per la nuova governance economica