Pattinaggio artistico | Europei Gruppi 2024 | i convocati dell’Italia Gli azzurri sfidano la Spagna

(Di martedì 16 aprile 2024) Maggio sarà uno dei mesi più caldi dell’intera stagione dia rotelle. Oltre infatti all’importantissima seconda tappa dell’Artistic International Series, in scena a Trieste, si svolgeranno in Italia anche i CampionatiShow e Precision, rassegna che verrà disputata in Emilia Romagna, precisamente a Reggio Emilia, da giovedì 9 a domenica 11. Tenuto conto dei posti a disposizione concessi da World Skate Europe e dalla relativa disponibilità dei team aventi diritto, nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha stilato la lista deiammessi alla competizione continentale, con un contingente totale di ventidue rappresentanti. L’evento quest’anno avrà certamente un sapore particolare, in quanto consentirà un confronto diretto ...