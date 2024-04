I deputati più cattivi del Parlamento europeo

(Di martedì 23 aprile 2024) Con la nona legislatura delche si avvia verso la fine, iniziano a emergere anche i dati che in qualche modo raccontano gli ultimi cinque anni di mandato. Andando a spulciare i registri dell'Aula, si può compilare una lista deipiù "", cioè quelli che hanno...

Anche il Senegal piomba nell’incertezza. Trema una delle democrazie considerate fra più solide dell’Africa Occidentale dopo il rinvio delle elezioni presidenziali che erano previste per il 25 febbraio. È la prima volta dal 1963 che il Senegal , uno dei pochi paesi africani a non aver mai subito un colpo di Stato, rinvia le elezioni presidenziali. Domenica notte il governo di Dakar ha anche sospeso l’accesso a internet “per impedire la diffusione ... (ilfattoquotidiano)

Domenica 20 marzo 1994, esattamente 30 anni fa, Ilaria Alpi viene uccisa a Mogadiscio insieme all’ operatore Miran Hrovatin: inviati dal Tg3 per documentare la guerra civile somala, vengono freddati nella zona nord della città mentre lavorano a un’inchiesta sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra la Somalia e l’Italia. Dopo una lunga e controversa vicenda, che ha coinvolto commissioni parlamentari, presunti tentativi di depistaggio, ... (iodonna)

L’Fc Bundestag , la squadra di calcio formata dai parlamentari tedeschi, ha deciso di non accettare più esponenti del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (AfD). La decisione è stata presa dai rappresentanti della squadra durante l’ultima assemblea generale, come spiegato dal deputato dei Verdi, Bruno Hoenel, che è uno dei due vicecapitani del club. “Non accettiamo discriminazioni, i nostri valori sono il cosmopolitismo, la ... (sportface)

Gran Bretagna, l'espulsione dei migranti in Ruanda è realtà. Pugno duro sugli illegali: E' tra i più influenti del 2024 Sostenuto da un nuovo trattato tra Londra e Kigali che prevede il ... che sono stati poi sistematicamente respinti dai deputati. Una manovra dilatoria conosciuta come '...

Londra approva la legge per deportare i migranti illegali in Ruanda: ... basta prevaricazione, basta ritardi - , aveva detto Sunak ieri, affermando che i deputati non ... gli aiuti alla popolazione "sotto molto inferiori al bisogno", la terra scarseggia ed è sempre più ...