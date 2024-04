Il nuovo Patto di Stabilità alla prova del Parlamento europeo | Lega - Forza Italia e FdI verso l’astensione

Next, la newsletter di Europa Today che ogni domenica mattina vi racconta cosa succederà nella settimana europea a venire, a cura Alfonso Bianchi e Francesco Bortoletto (per commenti, suggerimenti o critiche scrivete ad [email protected]). In cima all’agenda sanzioni all'Iran –... (today)

C’è un nuovissimo Suv compatto che promette di portare una svolta sul mercato per Lexus. La LBX, acronimo di Lexus Breakthrough Crossover, è un modello che estende l'appeal del Marchio nipponico in un Nuovo territorio di mercato, ed è stata progettata e realizzata specificamente per i clienti europei. La LBX è dotata di un Nuovo propulsore premium Hybrid Electric da 1,5 litri. Questo motore ibrido può far guidare fino al 50% del tempo in ... (quotidiano)