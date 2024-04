Pagelle TV della Settimana 15-21 04 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Massimo Bernardini (Us Rai)9 a Massimo Bernardini. In un mondo di volti tv attaccati alla poltrona, il conduttore sceglie volontariamente di lasciare Tv Talk e ritagliarsi maggiore tempo libero nell’etàpensione. E’ la fine di un’era per il programma al quale Bernardini ha saputo imprimere uno stile accompagnandolo in anni di forte crescita. Per il futuro non servono rivoluzioni (e nemmeno alcuni dei nomi trapelati per la sostituzione del conduttore!). 8 al franchise The Voice. C’era una volta il talent bistrattato, considerato figlio di un Dio minore a dispetto di risultati positivi; in questa stagione, le poltrone si sono girate per cinque mesi di fila nel venerdì sera di Rai1 che ha ospitato tre declinazioni diverse del format. Il risultato è stata una leadership pressochè netta. 7 a Vanina. Anche se non siamo di fronte a un ...