Inter campione - le pagelle della stagione | Lautaro da 1 - Thuram -9, Calhanoglu 8 5

(Agenzia Vista) Milano, 22 aprile 2024 Con la vittoria nel Derby contro il Milan, l'Inter si è laureata Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia, conquistando lo Scudetto e l'iconica “seconda stella”, proprio nel giorno della partita contro i “cugini” rossoneri. Festa grande in Duomo, dove migliaia di tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il “Tricolore” tra canti, balli, cori contro il Milan e striscioni. Fonte: ... (iltempo)

L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA! La classifica di Serie A dà il verdetto più atteso nella partita più attesa, il derby contro il Milan. Un trionfo memorabile e indimenticabile, che vale non solo lo scudetto ma anche la seconda stella e il sorpasso sui rivali cittadini (battuti per la sesta volta consecutiva) nell’albo d’oro! Serie A 2023-2024 – 33ª giornata Genoa-Lazio 0-1 67’ Luis Alberto Cagliari-Juventus 2-2 30’ rig. Gaetano, 36’ rig. Mina, 62’ ... (inter-news)

“Mio fratello? Ci sarà tanta gioia, da quando è arrivato all’Inter penso sia il suo grande successo. Lui già aveva vinto delle coppe, ma lo scudetto è la sua consacrazione. Ed è tutto meritato per come vive la professione. La finale di Champions dell’anno scorso ha dato grande consapevolezza, se solo Lukaku avesse fatto gol in finale… Non so cosa sarebbe successo”. Lo ha detto Pippo Inzaghi a Dazn celebrando lo scudetto vinto dal fratello ... (sportface)

L’Inter e tutti i tifosi nerazzurri stanno festeggiando per la conquista del 20° scudetto. La vittoria di questa sera sul Milan, nel match valido per il posticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, permette ai nerazzurri di festeggiare in anticipo: l’Inter è campione d’Italia. Non sono di certo felici i rossoneri. Il Milan ha incassato un brutto ko. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e fa… rosicare. I rossoneri hanno optato ... (calcioweb.eu)