Nuoto - gli italiani più in alto nei ranking mondiali stagionali Ceccon preceduto da un cinese

(Di martedì 23 aprile 2024) La volata è lanciata. Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più e in attesa dei trials negli USA e in Australia, tali da rappresentare un chiaro indicatore prima dei Giochi, neltra le corsie tiene banco la posizione dell’Italia. Il Bel Paese ha concluso l’ultima rassegna iridata di Doha con 12 medaglie (record), di cui 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Tuttavia, quanto è accaduto nell’impianto dell’Aspire Dome è da prendere con le pinze. Un campionato con tante assenze e riscontri condizionati dai forfait, disputato in un periodo anomalo (febbraio). Da questo punto di vista, neldi World Aquatics, possiamo trarre più informazioni interessanti e in casa nostrana ci sono nomi che si sono distinti. Thomas, assente a Doha per un infortunio al dito, è secondo al mondo in quest’annata nei 100 dorso con il crono ...