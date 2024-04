Nuoto - i convocati dell’Italia per gli Europei giovanili a Vilnius | Ragaini e Curtis guidano il gruppo azzurro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ambizioni e voglia di fare. Glidi, di scena a(Lituania) dal 2 al 7 luglio, saranno un’occasione per vedere all’opera la nouvelle vague della vasca tricolore. Il Bel Paese deve dare seguito al proprio circolo virtuoso e la rassegna continentale per la Next Gen è un indicatore da considerare nel capire la bontà del movimento natatorio tra le corsie. La squadra guidata dal tecnico responsabile delle squadre nazionali, Marco Menchinelli, vuol dar seguito agli ottimi riscontri del passato. Una compagine che si presenta con 43 unità, ovvero 19 ragazzi e 24 ragazze. Unnumeroso e gli obiettivi sono chiari: medaglie e miglioramenti dei propri personali. Di seguito l’elenco deiITALIA ...

