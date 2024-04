Nuoto - Max Di Mito | In Puglia troppe difficoltà Pellegrini era traino e tappo Ragaini meraviglioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Max Diè stato l’ospite della nuova puntata di Swim 2U, il programma condotto da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato in collaborazione con OA Sport e Sport 2U. Uno dei tecnici storici delitaliano, con il quale si sono affrontati vari argomenti sia di argomento nazionale sia internazionale, con uno sguardo molto attento ai migliori giovani azzurri che stanno crescendo e sono pronti a diventare i protagonisti del futuro. Attualmente Diallena in, una regione che nelle ultime stagioni ha dato all’Italia tantissimi campioni (Benedetta Pilato solo per citarne una). Il tecnico italiano lavora a Nardò, ma racconta anche delle numeroseche ci sono sul territorio: “Una regione che dà tantissimi risultati nonostante leche abbiamo nell’ambito delle ...