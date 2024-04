Nasce l' Inter del futuro | da Gudmundsson a Hermoso Non solo scudetto Diritti tv e sponsor d' oro | 175 milioni

nasce l'intergruppo parlamentare dedicato alle Università telematiche e al modello di istruzione superiore che si richiama espressamente all'articolo 34 della Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». I parlamentari intendono approfondire la tematica dell'istruzione superiore e della necessaria integrazione tra sistema pubblico e privato in un'ottica non ... (iltempo)

L'aumento di immatricolazioni Università telematiche rappresenta una svolta significativa nel panorama educativo attuale e post pandemia. Per questo motivo è nato un intergruppo parlamentare , composto da una ventina di deputati dell'area di centrodestra, dedicato alle Università telematiche e che avrà il compito di elaborare proposte normative volte a migliorare la qualità dell'istruzione superiore. Nate ufficialmente nel 2003, a oggi, solo in ... (panorama)

Roman Froz: “Amici Marisol ha talento. Sarebbe un onore essere prof nel programma”. Il campione di breakdance presenta Battle School a Tag24 - Roman Froz tra Amici e breakdance: ecco l'Intervista esclusiva di Tag24 in merito al progetto di Battle School.tag24

GP degli scudetti, Inter-Milan 20-19. In città tre titoli negli ultimi quattro anni - Cicli vincenti, soste e fughe in avanti: il testa a testa è come un Gran Premio partito 116 anni fa che può durare a lungo ...gazzetta

Guerre, migrazioni e diritti civili al Polis Teatro Festival - Torna dal 7 al 12 maggio a Ravenna Polis Teatro Festival, che indaga temi fondamentali quali la difesa dei diritti civili, le migrazioni, le guerre e il cambiamento climatico. (ANSA) ...ansa