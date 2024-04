Università telematiche. Alla Camera nasce un intergruppo parlamentare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'aumento di immatricolazionirappresenta una svolta significativa nel panorama educativo attuale e post pandemia. Per questo motivo è nato un, composto da una ventina di deputati dell'area di centrodestra, dedicato allee che avrà il compito di elaborare proposte normative volte a migliorare la qualità dell'istruzione superiore. Nate ufficialmente nel 2003, a oggi, solo in Italia, il 13% dei laureati arriva da. È negli anni del Covid che arriva il vero e proprio boom: durante il periodo di lockdown si è infatti registrato un + 410 per cento delle immatricolazioni alle"e questo deve fare riflettere". "L'Italia ha un numero ...