Napoli-Roma - vendita biglietti vietata ai residenti nel Lazio

Tempo di lettura: < 1 minutoVendita di biglietti vietata ai residenti nel Lazio per la partita di calcio di serie A Napoli-Roma in programma domenica prossima nello stadio Maradona. E’ la prescrizione adottata dal prefetto di Napoli, Michele di ...

L’ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano dirigerà il Mattino, storico quotidiano di Napoli - Dal prossimo 4 maggio Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, dirigerà Il Mattino, storico quotidiano di Napoli (fondato nel 1892): lo ha annunciato il gruppo Caltagirone, editore che pubbli ...ilpost

A Napoli arriva Velazquez: due opere in arrivo dalla National Gallery - Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile 2024 al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez ...ilmattino

Roma, nuovi esami per Ndicka: quando può tornare in campo il difensore - Il difensore della Roma Evan Ndicka si è sottoposto a nuovi accertamenti, nella giornata di oggi, dopo il malore in campo contro l’Udinese ...sportnews.eu