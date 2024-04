Napoli-Roma | vietata la vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio

(Di martedì 23 aprile 2024) Michele di Bari, prefetto di, ha disposto il divieto dideiper il matcha tutti inel. La partita è prevista per domenica 28 aprile alle ore 18:00, nello stadio Diego Armando Maradona. La questura diha emesso una nota, che ha adottato il provvedimento”in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 11 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”. SportFace.

Napoli-Roma , l’anello inferiore della Curva B sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Il comunicato della società: La Ssc Napoli informa i propri tifosi che, in occasione della partita Napoli vs Roma di ...

Napoli-Roma , è partita la vendita libera dei biglietti per il big match, un settore sarà inagibile : la motivazione comunicata dal club Domenica 28 aprile alle ore 18:00 andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli-Roma . Il match in ...

Social Forum dell’Abitare, a Bologna è emersa la necessità di un movimento nazionale - "L’abitare deve tenere insieme le politiche di welfare, le politiche ambientali, i diritti individuali e collettivi" ...ilfattoquotidiano

Cinque squadre di Serie A in Champions: la Roma fa il colpaccio, Atalanta, Lazio e Napoli in lizza per la top 5 - La Serie A entra nella fase più incandescente della stagione, quella in cui saranno decretate le squadre qualificate in Champions, negli altri tornei UEFA e anche i club che verranno retrocessi. Sopra ...trivenetogoal

La Roma stanca e nervosa sconfitta all’Olimpico dal Bologna. Per la Champions si fa dura ma nulla è perduto - Prima o poi doveva succedere. Imbattuta in campionato da oltre due mesi, la Roma di De Rossi si arrende all’Olimpico davanti ad un grande Bologna dopo una gara nervosa e ricca di sliding doors. Stanca ...italiasera