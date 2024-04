Biglietti Napoli-Roma | indisponibile il settore Curva B inferiore

La SSC Napoli ha annunciato il posticipo della vendita libera dei Biglietti per assistere alla sfida contro la Roma. La vendita libera dei Biglietti per … L'articolo UFFICIALE – Biglietti Napoli-Roma : vendita libera posticipata proviene da ...

Napoli-Roma domenica alle 18, le ultime notizie sui biglietti del big match allo stadio Diego Armando Maradona. Domenica 28 aprile andrà in scena il match Napoli e Roma, valevole per la 34esima giornata di Serie A. Gli azzurri completamente al ...

Michele di Bari, prefetto di Napoli, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per il match Napoli-Roma a tutti i residenti nel Lazio . La partita è prevista per domenica 28 aprile alle ore 18:00, nello stadio Diego Armando Maradona. La ...

Richiama passeggeri molesti, aggredito autista di bus - Napoli. 'Oggi c'e stata l'ennesima aggressione ad un autista di autobus. E successo a Napoli, alle 16 circa, nella centralissima Piazza Principe Umberto'. È quanto fa sapere il sindacato ...virgilio

Napoli - Roma, niente Biglietti per i residenti nel Lazio - Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che, in relazione alla partita di calcio, “Napoli - Roma” in programma domenica 28 aprile 2024 presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, è stata ...stabiachannel

"Saro' con te": il 3 maggio anteprime del film su scudetto del Napoli - Il 3 maggio nei cinema italiani arrivano le anteprime speciali, nell'ultimo spettacolo serale in programma nelle diverse sale, di "Saro' con ...sportmediaset.mediaset