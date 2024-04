Napoli - l’attesa per Manna e il prossimo centrocampo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Ilin attesa di Giovanni: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “In attesa che arrivi l’allenatore. L’uomo che inevitabilmente orienterà la caccia agli obiettivi e poi la chiusura degli acquisti, stabilendo classifiche di gradimento magari in base all’ordine delle priorità, Adl ha preso il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni”. Coordinatore del mercato “Il coordinatore del mercato ma non solo: lui è in stand-by, ufficiosamente titolare del ruolo ma non ancora ufficialmente, perché contrattualmente legato alla Juventus e dunque in attesa del tramonto della stagione per scrivere la parola fine in calce all’esperienza bianconera”. Il: un mix tra rifondazione e rivoluzione La storia azzurra, però, comincia ...