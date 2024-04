CorSport – Conte ad un passo dal Napoli | l’attesa sta per finire

(Di sabato 13 aprile 2024) Antonioè il primo obiettivo di De Laurentiis per la panchina del. Il presidente lo corteggia da ottobre dopo l’esonero di Garcia. Calciomercato– Ultime notizie sul futuro di Antonio. Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis insiste per avere Al’ex Tottenham come nuovo allenatore del. L’ex tecnico vuole tornare ad allenare dopo un anno di pausa. Antoniovicino alStando a quanto riferito dal Corriere dello Sport,avrebbe una gran voglia di tornare ad allenare dopo un anno sabbatico lontano dai campi di calcio. Una pausa che gli ha permesso di ricaricare le batterie in vista di una nuova avventura. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: “Aurelio De Laurentiis ha pescato il nome di ...

Il Napoli ha giocato due partite diverse domenica contro il Monza. Una nel primo tempo, in cui non ha saputo trovare la concentrazione e il piglio giusto, come spesso accaduto in stagione. La ... (ilnapolista)

CorSport - Conte-Napoli è solo questione di tempo, ha voglia di tornare in panchina - Calciomercato Napoli - Ultimissime sulla scelta di Antonio Conte in vista del futuro e della prossima stagione. L'allenatore è pronto per una nuova avventura e c'è il sogno per il Napoli.La scelta di ...msn

CorSport - Conto Max - Su CorSport: "Conto Max". «In tre anni abbiamo inserito i giovani come chiedeva il club».«Essere in corsa per due obiettivi è meraviglioso Non fermiamoci". La Champions è l’unica cosa che conta.tuttojuve

“Il limite di ADL sta tutto lì” - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giorgio Marota, CorSport: “Per la panchina del Napoli la situazione è intricata, ma il valzer degli allenatori è complesso ...ilnapolionline