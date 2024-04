Napoli - troppa attesa al pronto soccorso | 50enne picchia infermiera a calci e spintoni

(Di domenica 21 aprile 2024) Ancora un’aggressione al personale sanitario. Questa volta all’ospedale Fatebenefratelli di, dove sono intervenuti i carabinieri per un’ferita. I carabinieri della compagniaBagnoli – allertati dal 112 – sono intervenuti neldell’ospedale Fatebenefratelli per la segnalazione di un’aggressione L'articolo Teleclubitalia.

La sfida di Champions contro il Barcellona diventa per il Napoli un passaggio fondamentale per salvare la stagione: sbagliare significherebbe gettare un’annata. Lorenzo Amoruso, ex difensore ... (ilveggente)

Napolimania: quale Champions I tifosi meritano rispetto, questo Napoli è un disastro - I tifosi meritano rispetto e non meritano di vedere questo Napoli che è un disastro e non rappresenta chi riempie lo stadio dall’inizio alla fine.calciomercato

Calciomercato - Milan: Lopetegui in pole, Pioli piace al Napoli. Il Bayern su Maignan e Theo Hernandez - CALCIOMERCATO - Secondo la Gazzetta dello Sport è il 57enne tecnico spagnolo, con un passato da ct della Furie Rosse, il candidato più forte per raccogliere l'e ...eurosport

Il Napoli perde in casa del Chelsea… ah, no, era l’Empoli - I Blues toscani vanno subito in gol, mentre il Napoli arranca, si affanna, ma proprio non ce la fa. Poi Calzona decide che Kvara deve tornare in panca, e l'ingresso, a due dalla fine, di Simeone sa ...ilgazzettinovesuviano