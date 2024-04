Napoli - errori e nervosismi di una stagione E Gigi Pavarese…

(Di martedì 23 aprile 2024) L’ex dirigente delLuigi Pavarese è intervenuto a Campi Flegrei Tv. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Azzurro 99’. “Una partita che lascia tutti attoniti, dopo il Monza si era sperato in bene. Soprattutto con la reazione che si era vista”. Ilvisto a Empoli… “A Empoli inspiegabile tale partita, purtroppo non me lo riesco a spiegare questo crollo perché naturalmente non vivo la quotidianità dello spogliatoio. Contro la reazione ci deve essere una reazione, è nelle corde di questa squadra, che ricordiamolo lo scorso anno ha vinto lo scudetto. Al di là deglifatti durante l’anno, credo che con l’amor proprio bisogna venir fuori da tale situazione”. Chi sarà il prossimo allenatore del? “Prossimo allenatore? Una delle cause principali di questa ...

La Classifica senza errori arbitrali della 31a Giornata denuncia ancora una volta gravi sviste e irregolarità, penalizzando soprattutto il Napoli . Ennesima rovinosa Giornata arbitrale . Non ci resta che sperare in un immediato commissariamento dell’AIA. Penalizzato il Lecce e il Sassuolo, non ne azzecca più una Orsato. Ne combina di ogni colore l’internazionale Doveri a Monza. Il Napoli penalizzato per la diciannovesima volta in campionato e ... (napolipiu)

Canale 21 – Chiariello : “La stagione è stata buttata via, colpa di errori presidenziali. Conte-Napoli? È una bufala” Il giornalista Umberto Chiariello , nel proprio editoriale … L'articolo Chiariello : “La stagione è stata buttata via, colpa di errori presidenziali. Conte-Napoli? È una bufala” proviene da ForzAzzurri.net. (forzazzurri)

Generazione Vincente Napoli Basket – Dolomiti Energia Trentino. Trento con un parziale di 0-6 vola sul 77-81 e costringe Milicic al time out. Trento allunga a metà tempo sul punteggio di 80-90 con la bomba di Hubb. Il Napoli Basket non trova più il canestro e la Dolomiti Energia aumenta il suo vantaggio a +19 a tre minuti dalla sirena finale 80-99.Nel finale la squadra di Milicic prova ad accorciare il divario, ma Trento trova due punti ... (terzotemponapoli)

Repubblica - Calzona infligge un castigo ai giocatori del Napoli: è successo ieri a Castel Volturno - Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Il quotidiano si sofferma ...msn

IL PENSIERO - Pavarese: "Per la panchina del Napoli prenderei Pecchia per il prossimo anno" - Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione 'Azzurro99', il direttore sportivo Luigi Pavarese, ex Napoli: "Una partita che lascia tutti attoniti, dopo il Monza si era sperato in ...napolimagazine

Roma furiosa, bufera sull'arbitro Maresca per la gara con il Bologna - Non si placano le proteste dei tifosi giallorossi dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Bologna. L'arbitro Maresca è sotto accusa per il suo metro di giudizio ...sport.virgilio