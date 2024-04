Classifica senza errori arbitrali 31 Giornata | Ennesimo scandalo arbitrale contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladella 31adenuncia ancora una volta gravi sviste e irregolarità, penalizzando soprattutto il. Ennesima rovinosa. Non ci resta che sperare in un immediato commissariamento dell’AIA. Penalizzato il Lecce e il Sassuolo, non ne azzecca più una Orsato. Ne combina di ogni colore l’internazionale Doveri a Monza. Ilpenalizzato per la diciannovesima volta in campionato e passano a 16 rigori negati alla compagine azzurra. All’Inter li fischiano i rigori, eccome che li fischiano. Si provi a trovare la differenza fra i 2 rigori negati ala Monza e il rigore assegnato all’Inter ad Udine. Frosinone – Bologna 0 – 0, Orsato (Valeri). Negato un ...