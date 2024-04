Napoli Basket - Milicic | Complimenti a Trent - sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori

(Di domenica 21 aprile 2024) Generazione Vincente– Dolomiti Energiaino.o con un parziale di 0-6 vola sul 77-81 e costringeal time out.o allunga a metà tempo sul punteggio di 80-90 con la bomba di Hubb. Ilnon trova più il canestro e la Dolomiti Energia aumenta il suo vantaggio a +19 a tre minuti dalla sirena finale 80-99.Nel finale la squadra diprova ad accorciare il divario, mao trova due punti importanti per la corsa play off, e si impone con il punteggio finale di 93-103. Queste le dichiarazione del Coach del“Mai come questa volta bisogna fare io, ...

Secondo impegno consecutivo in casa per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Energia Dolomiti ... (terzotemponapoli)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Napoli-Trento , sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Interessante testa a testa di metà classifica che mette una contro ... (sportface)

Duello. fortissimo e davvero molto importante, per la zona playoff. Consolidamento, in questo caso, sembra essere la parola chiave di un duello che vedrà due formazioni in lotta per racimolare punti ... (metropolitanmagazine)

LBA - Napoli, Milicic: "Credito a Trento, per i playoff ci proveremo fino in fondo" - Sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket alla Fruit Village Arena. Con un gran finale di gara Trento si impone sugli azzurri 93-103. Queste le parole di coach Igor Milicic in ...pianetabasket

Basket, Milano raggiunge Brescia in vetta. Trento ai playoff, Mannion trascina Varese alla salvezza - In attesa ancora del posticipo tra Bologna e Reggio Emilia, l'Olimpia Milano raggiunge in vetta alla classifica di Serie A la Germani Brescia, che ieri è ...oasport

Basket: perdono Napoli e Scafati, playoff a rischio per la Gevi - Il quintetto di Milicic spreca un vantaggio di +10 con Trento e crolla nell'ultimo quarto (93-103). Givova ko in casa dell'Olimpia (99-77) ...rainews