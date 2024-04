Napoli - 13enne pestato con bastoni e tirapugni da branco a San Giorgio a Cremano

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) – Terrore a San, alle porte di. Unè statoda undi 20 ragazzini in villa comunale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione sulla terribile aggressione avvenuta nella serata di domenica in via Aldo Moro. Il ragazzino ha raccontato di aver avuto